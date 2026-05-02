Пентагон подтвердил вывод пяти тысяч военных из ФРГ

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет распорядился о выводе пяти тысяч военнослужащих США из ФРГ, сообщили в Пентагоне.

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет распорядился о выводе пяти тысяч военнослужащих США из ФРГ, следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла, которое распространила пресс-служба ведомства.

«Министр войны распорядился вывести из Германии приблизительно пять тысяч военнослужащих. Это решение принято по итогам тщательной оценки расстановки сил Соединённых Штатов в Европе, с учётом требований театра военных действий и обстановки на местах. Мы планируем, что вывод войск будет завершён в течение следующих шести-12 месяцев», — заявил он.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».

Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.

По данным Reuters, Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше