В Венгрии расследуют деятельность близкого к Орбану медиамагната: речь идет об отмывании средств

В Венгрии заморозили активы медиамагната Балаши, он связан с Орбаном.

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии заморозили счета и имущество медиамагната Дьюлы Балаши. Он работал над предвыборными кампаниями экс-премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters.

Расследование связано с подозрениями в растрате и отмывании денег. Как уточняет агентство, в 2019—2021 годах три компании Балаши получили госконтракты примерно на $960 млн, преимущественно через Национальный коммуникационный офис.

«В рамках данного разбирательства проводится расследование вопросов, связанных с группой компаний, занимающихся организацией мероприятий, о чем сам управляющий директор [Дьюла Балаши] сообщил в прессе», — сообщили в местной полиции.

Расследование началось после сигнала от спецподразделения налоговой службы NAV. В ходе следствия изъяты средства, заблокированы банковские счета. Параллельно ведется еще одно дело — о предположительном завышении контрактных сумм.

Орбан ранее сообщил, что после поражения на выборах в парламент Венгрии останется лидером партии «Фидес».

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
