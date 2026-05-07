В Венгрии расследуют деятельность близкого к Орбану медиамагната: речь идет об отмывании средств

В Венгрии заморозили счета и имущество медиамагната Дьюлы Балаши. Он работал над предвыборными кампаниями экс-премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters.
Расследование связано с подозрениями в растрате и отмывании денег. Как уточняет агентство, в 2019—2021 годах три компании Балаши получили госконтракты примерно на $960 млн, преимущественно через Национальный коммуникационный офис.
«В рамках данного разбирательства проводится расследование вопросов, связанных с группой компаний, занимающихся организацией мероприятий, о чем сам управляющий директор [Дьюла Балаши] сообщил в прессе», — сообщили в местной полиции.
Расследование началось после сигнала от спецподразделения налоговой службы NAV. В ходе следствия изъяты средства, заблокированы банковские счета. Параллельно ведется еще одно дело — о предположительном завышении контрактных сумм.
Орбан ранее сообщил, что после поражения на выборах в парламент Венгрии останется лидером партии «Фидес».