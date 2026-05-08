Памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы прошли в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — 7 мая на территории Русско-Амурского мемориального комплекса состоялась траурная церемония, а у памятника Маршалу Георгию Константиновичу Жукову — торжественный митинг.

Источник: НИА Байкал

В памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали губернатор региона Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, депутаты городской Думы, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане областного центра, представители молодежных объединений и школьники.

У мемориала «Воинам, умершим от ран в госпиталях Иркутска в 1941—1945 годах» курсанты роты почетного караула городского центра «Патриот» вместе с ветеранами и представителями органов власти возложили гирлянды и цветы. В траурной церемонии также приняли участие 310 учеников образовательных учреждений Октябрьского округа. Завершилось мероприятие выступлением военного оркестра.

На митинге у памятника Маршалу Жукову учащиеся гимназии № 25 читали стихи о войне, рассказывали о великом полководце, прославляли подвиги советских воинов. Старшеклассники и воспитанники детсадов, их наставники и жители микрорайона разных возрастов возложили цветы к монументу.

«Очень важно, что такие мероприятия объединяют поколения. Это возможность вспомнить историю страны и передать ребятишкам память о героях. Благодаря нашим дедам и прадедам мы сегодня живем. Обязанность каждого — помнить о событиях тех лет и чтить тех, кто рядом с нами», — прокомментировал Руслан Болотов.

Мероприятия сопровождались выстрелами орудий. Память погибших почтили минутой молчания.