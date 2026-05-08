В Волгоградской области задержали находившегося в розыске ставропольца

Кроме того, автомобиль БМВ Х7, за рулем которого сидел мужчина, тоже был в федеральном розыске. Инцидент произошел 3 мая 2026 года. В Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники ДПС задержали водителя и автомобиль, находившиеся в розыске.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, при проверке документов было установлено, что мужчина, 36-летний житель Ставропольского края, находится в розыске по подозрению в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Одновременно выяснилось, что и сам автомобиль, на котором передвигался ставрополец, также в розыске.

На вопросы полиции, за что задержан и находится ли машина в розыске, мужчина лаконично ответил, что не знает.

По завершении необходимых проверочных мероприятий водитель и транспортное средство были доставлены в отдел МВД. В ближайшее время они будут переданы инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

Кристина Щербина. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.