BGR: Беспроводные наушники могут накапливать статическое электричество

Пользователи беспроводных наушников иногда могут ощущать легкие удары тока. Об этом рассказали специалисты из BGR.
По словам журналистов, подобные устройства накапливают статическое электричество и произвольно разряжают его при контакте с человеческой кожей.
Сами по себе удары не несут урона для здоровья, однако могут вызвать неприятные ощущения. Эксперты перечислили способы снизить вероятность ударов током при использовании гарнитуры.
Во-первых, следует повышать влажность воздуха — использовать в помещении увлажнители. Кроме того, можно приобрести антистатические спреи для воздуха и антистатические лосьоны для сухой кожи.
Специалисты также советуют выбирать натуральные ткани. Риск возникновения статического разряда выше зимой — это происходит из-за более сухого воздуха, передает портал.
