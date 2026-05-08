Суд в Тамбове не приступил к рассмотрению дела экс-губернатора Максима Егорова

По версии Следственного комитета РФ, в 2022—2024 годах он получал от топ-менеджера «крупной тамбовской организации» взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения предоставлялись за покровительство. Ранее сообщалось, что взятки губернатору передавал бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов, по показаниям которого господина Егорова и задержали. Сам господин Стефанов попал под арест год назад по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).