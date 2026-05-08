Двое погибли и шесть человек ранены в массовом ДТП на трассе Волгоград — Сальск

Мужчина на внедорожнике задел по касательной попутные «Шевроле Круз» и «Ладу Приору». Разлетевшиеся в разные стороны машины ударили еще и «Фольксваген». Менее крепким оказался отечественный автомобиль. В «Ладе» погибли водитель и пассажир еще до приезда скорой. В больницу с места аварии доставили шесть человек. Двое из них несовершеннолетние.