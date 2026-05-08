Двое погибли и шесть человек ранены в массовом ДТП на трассе Волгоград — Сальск

На трассе в Котельниковском районе столкнулись четыре легковушки.

Источник: Комсомольская правда

Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизнь двух человек, еще шестеро, включая двоих детей, находятся в больнице. В Котельниковском районе на трассе Волгоград — Сальск разбились четыре машины. По предварительным данным, причиной стал выезд на встречку 41-летнего водителя «Тойота Рав 4», сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина на внедорожнике задел по касательной попутные «Шевроле Круз» и «Ладу Приору». Разлетевшиеся в разные стороны машины ударили еще и «Фольксваген». Менее крепким оказался отечественный автомобиль. В «Ладе» погибли водитель и пассажир еще до приезда скорой. В больницу с места аварии доставили шесть человек. Двое из них несовершеннолетние.

На трассе столкнулись четыре машины. ГУ МВД по Волгоградской области.

Трасса эта местами сильно убитая, но на фото с места ДТП видно, что ка раз на этом участке дороги сделали ремонт. Обстоятельства случившегося будут выяснять следователи.