Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области

Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров.

Источник: Время

Высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников ожидается местами по Нижегородской области с 8 по 12 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

«Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением лесных (природных) пожаров. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространения огня на населенные пункты и объекты экономики», — напомнили нижегородцам.

Жителей убедительно просят быть внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности: не сжигать мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений. При обнаружении природного пожара нужно незамедлительно вызвать пожарных.

Напомним, что в настоящее время пожаров на землях лесного фонда в текущем пожароопасном сезоне зафиксировано не было.

