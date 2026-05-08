Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области

Высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников ожидается местами по Нижегородской области с 8 по 12 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
«Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением лесных (природных) пожаров. Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространения огня на населенные пункты и объекты экономики», — напомнили нижегородцам.
Жителей убедительно просят быть внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности: не сжигать мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений. При обнаружении природного пожара нужно незамедлительно вызвать пожарных.
Напомним, что в настоящее время пожаров на землях лесного фонда в текущем пожароопасном сезоне зафиксировано не было.