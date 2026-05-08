Чёрная метка — пиковый туз. Как садист Александров убивал малышей и стариков

Сентябрь 1991 года, Таганрог. Для многих этот месяц разделил жизнь на «до» и «после»: приморский город содрогнулся от серии садистских убийств, а на стенах домов появились зловещие метки — чёрные тузы пик.
Всё началось с жестокого тройного убийства. Как позже выяснится, за ним стоял художник Владимир Александров. Горожане были ошеломлены: его соучастником оказался друг, ставший следующей жертвой «творца». Rostov.aif.ru вспоминает, как сыщики искали преступников, о которых не знали даже местные информаторы.
Детей убили на глазах матери.
Для таганрожца Алексея Гриценко тот сентябрь стал личным адом. Он сделал предложение своей возлюбленной Елене Петровичевой прямо на пляже. По глазам понял: она согласна. Но вслух Елена не произнесла ни слова — лишь засмеялась, убежала домой и бросила через плечо: «Я подумаю».
Алексей ждал час, потом два. Тревога нарастала: может, отвергла? Он купил цветы и отправился к ней в частный сектор. Ещё издалека мужчина увидел две машины скорой помощи. Сердце упало. Мимо несли тела, накрытые белыми простынями. Это были Елена, её четырёхлетняя дочь Маша и сын Серёжа.
«На теле Елены нашли множество колотых ран. Маша умерла от открытой черепно-мозговой травмы, четырёхлетний Серёжа — от перелома шейных позвонков», — резюмировали эксперты.
На месте преступления сыщики обнаружили страшную картину: на руках у матери убитая дочка, рядом — тело сына.
«Тела выглядят абсолютно ужасно. Местные сыщики были в шоке. Крайне садистское, бессмысленное убийство — такого в Таганроге ещё не случалось», — рассказывал о событиях тех лет старший оперуполномоченный по особо важным делам Юрий Гуцал.
Экспертиза установила жуткую последовательность: неизвестный сначала убил Машу на глазах у матери, затем расправился с Еленой, и лишь в последнюю очередь — с Серёжей. От ужаса ребёнок вырвал клок волос из собственной головы.
Первое подозрение пало на бывшего мужа Елены — Олега Петровичева. Полиция сделала запрос на остров Итуруп (Входит в южную группу Большой гряды Курильских островов. — Ред.), откуда приехала семья. Выяснилось, что алиби у экс-супруга нет, теоретически он мог быть в Таганроге или подослать кого-то.
Но был и другой след — чёрная метка, оставленная убийцей на месте преступления: туз пик.
«Туз пик имеет множество значений. У пиратов и бандитов он служил чёрной меткой: карту вручали предателям как приговор смерти», — пояснял начальник следственной прокуратуры Алексей Митиленко.
Сыщики устроили засаду в квартире бывшего мужа Елены, а на далёкий Итуруп отправили своего сотрудника. Там они заметили Олега с ружьём в руках и слезами на глазах. Выяснилось: он только что узнал о гибели семьи и собирался в дорогу — мстить. Его, конечно, проверили, но алиби подтвердилось.
Тем временем чёрные тузы появлялись в новых точках города. На улице Ленина милиция обнаружила сразу четырёх убитых. На стене — та же метка. Хозяев дома и их гостей зарубили топором. По ступеням текла кровь, а от её количества в воздухе стоял металлический запах. Причина была очевидна: стена проломлена в соседнее помещение коммерческого магазина, откуда вынесли весь дефицитный товар.
В том же дворе нашли тело юного парня со студенческим билетом в кармане. Рядом — учебники. Казалось бы, за что? Всё оказалось просто и страшно: бандитам не хватало рук, чтобы вынести всё награбленное, а у студента был свободный пакет.
Татуировка с черепом.
Для Инны Алексеевны тот чёрный сентябрь стал личной трагедией: умирала её лучшая подруга Зоя Гладких.
«Я привыкла звать её Зоечкой. Она уже старая была, а я всё — Зоечка», — с дрожью в голосе вспоминала Инна.
Зоя была фанатом знаменитой землячки — Фаины Раневской. В тот вечер она спешила домой, чтобы успеть к началу любимого фильма. Но, как оказалось, она шла на встречу со смертью. Открыв дверь, женщина увидела мёртвого сына. Кинулась к нему, не подозревая, что за спиной уже стоят убийцы…
Милиция работала на износ: переворачивали все притоны, искали торговцев, скупавших краденое. Но следов не было.
Следующей жертве чудом удалось выжить. Девушку нашли в кустах с перерезанным горлом и традиционной меткой — тузом пик. Её срочно отвезли в реанимацию. Говорить она не могла, но попросила лист бумаги.
«Следователи ожидали, что она будет рисовать их портреты. Но девушка изобразила ногу, а на ней — череп. Значит, у одного из бандитов была индивидуальная татуировка, по которой можно было выйти на след», — вспоминают участники расследования.
Однако никто из оперативников и информаторов раньше такую татуировку не видел. Возник закономерный вопрос: откуда же взялись эти тузы?
«Не могли наши, не могли — залётные это», — таков был вердикт опытных сыщиков.
Соленья спасли жизнь.
Шла кропотливая оперативная работа. Удалось найти отпечатки пальцев у дома Зои Гладких. Информация оказалась в базе: «пальчики» принадлежат художнику Александрову. Он уже сидел. Выяснилось: за решёткой был неразлучен с неким Зинковичем, освобождались вместе — скорее всего, вместе и убивали. Теперь дело оставалось за малым: изловить негодяев.
И тут — удача для сыщиков. Парочка как встретила достойный отпор. Иван Семёнович, бывший фронтовик, собирался в магазин за молоком, но в подъезде встретил двух незнакомцев. Завидев старика, те сразу достали ножи. Дед, не растерявшись, сам завёл их в квартиру.
«Дед понял: нужно вступать в бой. Сказал: “Сынки, на шкафу всё, сейчас поднимусь”. Залез на шкаф, а там вместо денег стояли трёхлитровые закрутки. “Сейчас подам!” — сказал Иван Семёнович и начал скидывать на них банки, крича: “Грабят! Грабят!”», — рассказывали много лет спустя оперативники.
Впервые в жизни парочка убийц растерялась и бросилась бежать. И только потом, увидев фото по телевизору, Иван Семёнович осознал, какой страшной смерти он избежал.
Вскоре Александрова задержали. Художник вёл себя спокойно, но после ареста совершил непредвиденное: убил своего подельника — того самого приятеля, с которым совершал преступления. Сделал он это, чтобы устранить свидетеля. Но и сам Александров до суда не дожил: свел счёты с жизнью в камере.