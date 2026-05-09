В День Победы Волгоград вновь стал Сталинградом

Волгоград снова официально стал Сталинградом на всех въездных указателях.
Как пояснили в мэрии Волгограда, легендарное имя городу-герою на Волге возвращают 9 раз в год — в памятные даты, связанные с военной историей. В их числе 8 и 9 мая, когда празднуется Великая Победа. На всех въездах меняют дорожные указатели: везде устанавливают таблички с надписью «Сталинград».
Речь об официальных знаках особых предписаний 5.23.1 «Начало населенного пункта» и 5.24.1 «Конец населенного пункта». Наименование «Сталинград» можно увидеть на трассах Сызрань — Саратов — Волгоград (ул. Шурухина), Волгоград — Каменск-Шахтинский (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (ул. Историческая), Р-221 (ул. Генерала Романенко) и на других магистралях.
В России и в самой Волгоградской области давно идет дискуссия: нужно ли насовсем вернуть городу-герою имя Сталинград, под которым он навсегда вошел в историю. Согласно последним опросам, сторонников и противников этой идеи примерно поровну.
При этом большинство выступающих за возвращение имени не связывают его с личностью Иосифа Сталина. По их мнению, речь идет о сохранении памяти о героях Сталинградской битвы, ведь само сражение, в отличие от города, никто никогда не переименовывал. Именно как Сталинград город-герой на Волге известен во всем мире.
Поскольку консенсуса в российском обществе по вопросу переименования нет, власти Волгограда еще в 2013 году приняли решение возвращать легендарное имя в памятные исторические даты: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября, 9 декабря. Каждый из этих дней связан с событиями Второй мировой войны, армией, героями.
Очередное временное переименование произошло 8 мая 2026 года. Город-герой на Волге встретил 81-ю годовщину Великой Победы под именем Сталинград — точно так же, как в победном мае 1945-го, когда Советская армия окончательно разгромила фашистские войска. Именно ради этого сражались и отдавали жизни защитники Сталинградской битвы, навечно вписав это название в мировую историю.
9 мая 2026 года легендарный Сталинград вновь появился на всех въездных щитах, праздничных баннерах, листовках, флагах и стелах. Город утопает в цветах и аромате цветущей сирени. Утром на главной площади торжественным маршем проходит военный парад.
А к Мамаеву кургану и Вечному огню на Аллее героев тянется бесконечная вереница людей. Они приходят поклониться тем, кто выстоял в Сталинградской битве, освободил страну, умирал, но не отступал и подарил миру Великую Победу.