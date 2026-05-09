В Тихорецкой больнице Кубани открыли корпус с аппаратом МРТ

Корпус для проведения магнитно-резонансной томографии открыли в Тихорецкой центральной районной больнице Краснодарского края. Оснащение медучреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Теперь жители Тихорецкого района, а также близлежащих муниципальных образований смогут проходить необходимые обследования рядом с домом и в более короткие сроки. С помощью аппарата МРТ можно диагностировать заболевания сердца и сосудов, внутренних органов, позвоночника, новообразования головного мозга и многое другое.
Обследование на новом оборудовании доступны как для пациентов, находящихся на лечении в стационаре, так и для амбулаторных больных по направлению врача. За два месяца на новом оборудовании провели уже более 120 исследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.