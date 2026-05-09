Шествие «Бессмертного полка» объединило жителей Хабаровска

После парада Победы в Хабаровске состоялось масштабное шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк», в котором приняли участие около 50 тысяч горожан и гостей краевой столицы. Участники акции пришли почтить память своих родных — ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Впервые шествие сопровождалось музыкальным оформлением: звучали песни и мелодии военных лет, создававшие торжественную атмосферу. По поручению губернатора Дмитрия Демешина были обеспечены повышенные меры безопасности. Организационную поддержку оказали «Волонтёры Победы» и добровольцы движения «Бессмертный полк».
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил колонну. В строю он нёс портреты своих родственников фронтовиков: двоюродного деда Алексея Васильевича Демешина, погибшего в 1943 году, и дедов Виктора Васильевича Демешина и Якова Платоновича Прилипкова, прошедших Великую Отечественную войну. Вместе с главой региона в шествии участвовали представители командования ВВО, ветеранских организаций и общественные активисты.
Маршрут колонны пролегал по улицам Муравьёва Амурского и Тургенева до площади Славы, где участники возложили цветы к Вечному огню. На пилонах мемориала увековечены имена 50 310 жителей края, погибших в годы войны. В церемонии также приняли участие врио командующего ВВО генерал лейтенант Михаил Носулев и командующий Восточным округом Росгвардии генерал лейтенант Александр Решетников. Минутой молчания участники почтили память погибших.
