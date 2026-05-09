Шествие «Бессмертного полка» объединило жителей Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возглавил колонну. В строю он нёс портреты своих родственников фронтовиков: двоюродного деда Алексея Васильевича Демешина, погибшего в 1943 году, и дедов Виктора Васильевича Демешина и Якова Платоновича Прилипкова, прошедших Великую Отечественную войну. Вместе с главой региона в шествии участвовали представители командования ВВО, ветеранских организаций и общественные активисты.