Поднявшегося на Большой Алматинский пик пришлось эвакуировать спасателям

Алматы. 9 мая. КазТАГ — Мужчину, поднявшегося на Большой Алматинский пик, пришлось эвакуировать спасателям, передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«В районе Космостанции на высоте 3300 м группа из троих человек совершила восхождение на Большой Алматинский пик. Во время спуска мужчине 2005 года рождения стало плохо, появились головокружение и признаки горной болезни. Самостоятельно продолжить спуск группа не смогла. Туристы поддерживали связь и передали спасателям свою геолокацию. На помощь оперативно прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели эвакуировали туристов до экопоста “Алма — Арасан”, — сообщает в субботу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, после спуска состояние мужчины улучшилось, признаки горной болезни прошли.

«В медицинской помощи он не нуждался, далее туристы самостоятельно отправились домой», — добавили в МЧС.

