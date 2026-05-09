Поднявшегося на Большой Алматинский пик пришлось эвакуировать спасателям

«В районе Космостанции на высоте 3300 м группа из троих человек совершила восхождение на Большой Алматинский пик. Во время спуска мужчине 2005 года рождения стало плохо, появились головокружение и признаки горной болезни. Самостоятельно продолжить спуск группа не смогла. Туристы поддерживали связь и передали спасателям свою геолокацию. На помощь оперативно прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели эвакуировали туристов до экопоста “Алма — Арасан”, — сообщает в субботу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.