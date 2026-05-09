Волгоградцы отпраздновали День Победы на площади Павших борцов

9 мая 2026 года в Волгограде состоялся торжественный парад, посвященный 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

По данным администрации Волгоградской области, глава региона Андрей Бочаров поздравил ветеранов, участников специальной военной операции, а также всех гостей города, среди которых находилась известная композитор Александра Пахмутова.

Минута молчания была посвящена памяти павших защитников родины. Губернатор выразил непоколебимую веру в неизбежную победу над нынешними проявлениями фашизма и нацизма.

Парад принимал гвардии генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а командовал им гвардии генерал-майор Николай Мартынюк.

Механизированную часть парада возглавил легендарный танк Т-34. В демонстрации были представлены образцы боевой техники разных эпох: знаменитая «Катюша» БМ-13, автомобили УАЗ-469, ГАЗ-67, ГАЗ-69, полковой миномет, мотоциклы М-72, К-750, «Урал», грузовики ЗИС-5, противотанковые орудия, а также автоцистерны и пожарные машины. Современные транспортные средства были представлены багги «Сармат-2», Нива «Швабе» и СТПК «Ертаул».

Кульминацией парада стало выступление сводного военного оркестра Волгоградского гарнизона. Небо над площадью прочертили самолеты АН-2, пилотируемые членами клуба «Юный ястреб».

Ирина Шефер. © Видео: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко, Виктория Зубкова.