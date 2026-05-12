Украина хочет, чтобы Евросоюз помог возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, ЕС понадобится новая роль в усилиях Киева по установлению мира. Он добавил, что президент Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с европейскими лидерами.
При этом дипломат уточнил, что Киев не просит ЕС заменить США в консультациях. Он отметил, что помощь от объединения может стать дополнительным направлением, а не альтернативой.
— Возможно, мы попытаемся добиться так называемого перемирия по аэропортам, — заявил Сибига в беседе с Politico.
Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее заявила, что глава киевского режима якобы согласился «отдать Донбасс» на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Помощник президента РФ по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что переговоры по урегулированию военного конфликта будут стоять на одном месте, пока Украина не выведет свою армию из Донбасса.
Сам Зеленский заявил о том, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса стал бы для страны стратегическим проигрышем.