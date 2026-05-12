В Пермском крае объявлен план «Ковёр» днём 12 мая

План «Ковёр» объявлен на территории Пермского края, сообщили через приложение РСЧС.
В Прикамья с 12:35 действует режим «Беспилотной опасности». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.
Меньше, чем через час в регионе объявили план «Ковёр». Пресс-служба Росавиации сообщила, что временно закрыт аэропорт «Большое Савино». Ограничения на посадку и отправку воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.
Напомним, в Пермском крае действует запрет на съёмку и публикацию материалов о беспилотниках, их атаках и последствиях. В минтербезе Прикамья пояснили, что даже одно фото или видео может стать разведданными для противника.