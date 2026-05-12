140 мигрантов проверила полиция на оптовой базе левого берега Воронежа

Правоохранительные органы Воронежа, включая сотрудников ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии, провели широкомасштабную операцию в Левобережном районе города. В рамках этого мероприятия было проверено 140 граждан, у которых запрашивали документы. В результате 35 человек были препровождены в полицейский участок для проведения идентификации и проверки законности их нахождения на территории Российской Федерации.