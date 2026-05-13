Без электричества окажутся тысячи жителей: отключения света в Ростове на 13 мая

Отключения света в Ростове на 13 мая затронут сотни адресов и тысячи жителей города. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Украинская, 88−104 и 109−125;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Богданова, 25−49;
— улица 31-я линия, 80−132 и 81−129;
— улица Подвойского, 15−23 и 32−46;
— улица Городовикова, 4−16;
— улица 339 Стрелковой Дивизии, 23/2, 25/3, 23/4, 23А, 23 В, 23, 23/1, 21/1, 21, 16, 25/1, 25, 23/3;
— улица Казахская, 78/3, 78/4, 84/3, 84/4;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71.
С 8:00 до 17:00 свет отключат:
— коттеджный поселок «Париж».
С 9:00 до 18:00 отключения пройдут по адресам:
— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;
— улица Коминтерна, 35;
— улица Международная, 23−29, 28;
— улица Кулагина, 28−34, 11−15;
— улица 2-я Краснодарская, 1−21;
— улица Кулагина, 2−6, 12−26, 7−11;
— улица Международная, 7−23 и 12−24;
— улица Плеханова, 1−19 и 24−66;
— улица Ревкомовская, 1−33 и 2−30;
— улица Свердловская, 2−24 и 13−47;
— проспект Стачки, 51−79, 32А, 101А, 91, 93, 74/29.
