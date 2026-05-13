62% родителей в Красноярском крае ставят школьному питанию твердую пятерку

В вопросе школьного питания Красноярский край демонстрирует достойные результаты, заняв уверенную позицию выше среднего по России. Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, 62% родителей ставят твердую пятерку школьному питанию. При этом 27% отмечают небольшие недочеты, а недоволен каждый десятый. Среди лидеров в стране — Республика Тыва. Регион занял 4-е место в России по удовлетворенности качеством питания в образовательных учреждениях. Здесь школьная столовая стала настоящим местом притяжения — 83% родителей в восторге от того, что едят их дети. Лишь небольшая часть, а именно 15%, нашла незначительные недочеты, а совсем недовольны остались всего 2%. В Республике Хакасия мнения разделились: 47% родителей довольны питанием, 43% видят пространство для улучшений, а каждый десятый выражает серьезное недовольство.