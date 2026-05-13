В регионах у родителей и пенсионеров появились новые льготы

В Волгоградской области беременных женщин из удаленных хуторов начали бесплатно доставлять в больницы. В Петербурге маткапитал можно потратить на ремонт загородного домика. Появились новые льготы и у детей, чьи отцы на СВО. Все это предусмотрено в законах, которые вступили в силу в первой половине мая.
Довезут до роддома.
Депутаты Волгоградской областной думы приняли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026−2028 годы. И закрепили в ней дополнительные льготы.
Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получили право на внеочередное лечение. А еще повышена доступности медицины в сельской местности. Документом предусмотрена доставка в ближайшую больницу и обратно беременных женщин, которые живут в отдаленных селах и хуторах, куда не ходят автобусы. Напомним, что эта льгота предусмотрена Постановлением правительства РФ от 02.04.2026 № 365.
«Сегодня, в силу демографической ситуации, — говорит заслуженный врач РФ Наталья Семенова, — мы обязаны беречь каждую будущую маму, относиться к ней как к величайшей драгоценности. Беременная женщина не должна думать, как ей добраться до больницы, не должна искать такси или надеяться на попутку. У региона есть все возможности для того, чтобы предоставить ей удобный и комфортный транспорт, который довезет ее до места назначения и, самое главное, обратно до дома».
Принятым законом также увеличено финансирование территориальной программы ОМС с учетом фактической потребности граждан в отдельных видах лечения. За счет средств областного бюджета повысили нормативы профилактических посещений и паллиативной медпомощи для детей.
Восстановили справедливость.
В Пензенской области расширили льготы для детей участников СВО. Получать их теперь смогут больше молодых людей.
Ранее право на ежемесячную денежную выплату 1080 рублей на оплату проезда во всех видах транспорта имели несовершеннолетние дети участников СВО, а также обучающиеся очно в вузах и колледжах и не достигшие 23 лет. Однако такого права не было у достигших совершеннолетия молодых людей, которые окончили школу и не приступили по независящим от них обстоятельствам к обучению в колледже или вузе и оставались на иждивении родителей.
Эти же дети не учитывались наравне с другими близкими родственниками при определении первоочередного права на получение единовременной материальной помощи в случае гибели военнослужащего. Депутаты поддержали закон, который включил этих детей в понятие «члены семей военнослужащих», чтобы и на них распространялись меры соцподдержки.
«Устранен правовой пробел, восстановлена справедливость в отношении этой категории детей, чьи родители защищают страну от внешней агрессии, — прокомментировал председатель Законодательного Собрания региона Вадим Супиков. — Их права на получение всех видов льгот в период между выпуском из школы и зачислением в колледж или вуз уравниваются с правами других членов семей военнослужащих».
Добавили на окна.
В Санкт-Петербурге расширили возможности использования регионального материнского капитала. У многодетных семей появилось право потратить его на приобретение окон и дверей для садовых домов, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как сообщили в Заксобрании Петербурга, документ был разработан в связи с неоднократными обращениями петербургских многодетных родителей и призван уменьшить финансовую нагрузку на них при покупке или ремонте места семейного отдыха.
Отныне в перечень мер социальной поддержки, на которые могут быть направлены полностью или по частям средства регионального материнского (семейного) капитала, включается выполнение работ по изготовлению, доставке и установке (замене) оконных блоков, входных дверей, остеклению балконов, лоджий в садовом доме, расположенном на территории города и области.
В Заксобрании подчеркивают, что эта мера призвана минимизировать личные финансовые затраты многодетных семей при обустройстве собственного дома.
«Для многих семей дача — это не просто сезонный отдых, а часть повседневной жизни, где речь идет о детях, комфорте и безопасности, — отметил глава комиссии Заксобрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. — Искренне убежден: семьи должны иметь возможность использовать маткапитал в тех случаях, когда это необходимо».
Размер регионального материнского капитала в Санкт-Петербурге в 2026 году составляет 224 578,5 рубля.
Двери открыты для всех.
Позаботились в Волгоградской области и о пожилых членах семей. В региональные центры медицины здорового долголетия теперь можно обращаться без дополнительных направлений.
«Эти учреждения, — рассказала заслуженный врач РФ Наталья Семенова, — оснащены самой современной, порой даже уникальной техникой для реабилитации и восстановления, нацелены на приобщение граждан к здоровому образу жизни. Яркий пример — реабилитационный комплекс, который открылся на базе новой поликлиники больницы № 16 в Красноармейском районе Волгограда».
С помощью высокотехнологичного оборудования там оказывают помощь в реабилитации пациентов после инсультов, инфарктов, травм, тяжелых заболеваний. «Предоставляя гражданам право самостоятельного обращения в подобные организации, — пояснила Семенова, — мы расширяем возможности каждого человека получить профессиональные рекомендации специалистов, обучиться правильным привычкам. Чем больше людей придет в центры, тем больше шансов, что они выберут здоровый образ жизни».
Пенсионерам — бесплатно.
В Иркутске тоже ввели новые льготы для пенсионеров. Первая — это проезд за половину стоимости на садоводческих автобусных маршрутах вплоть до 30 сентября, до окончания сезона.
Воспользоваться ей смогут граждане, достигшие 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и не получающие льготы за счет регионального и федерального бюджетов. Льготный проезд для них — это дополнительная мера социальной поддержки. Ее предоставляют за счет бюджета города.
Она будет действовать при использовании специальной именной электронной транспортной карты с фотографией. Для ее оформления необходимо получить уведомление в Департаменте здравоохранения и социальной помощи администрации Иркутска. Пополнять карту можно как в кассах, так и через мобильное приложение.
Кроме того, в рамках дачного сезона по 30 сентября будет действовать еще одна «транспортная льгота» — бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для неработающих пенсионеров, которые получают пенсию по старости и не имеют прав на другие меры социальной поддержки.
Глава минсоцразвития Приангарья Владимир Родионов пояснил, что для получения бесплатного билета на электричку пенсионеру надо предъявить в кассу документ, удостоверяющий личность, и решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Получить такое решение можно в управлении соцзащиты по месту жительства после подачи соответствующего заявления.
Новые льготы весьма порадуют многих иркутских пенсионеров. Тысячи пожилых иркутян проводят большую часть сезона на своих дачных участках в ближних и дальних пригородах. Именно они являются основными пассажирами садоводческих автобусных маршрутов и электричек. Экономия на проезде может быть заметной — так, билет на автобус стоит от 37 до 50 рублей.