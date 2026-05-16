Калмыкия при господдержке закупит свыше 50 новых автобусов

Необходимо, чтобы к 2030 году не менее 85% общественного транспорта в регионе имело срок эксплуатации не старше нормативного, отметил глава республики Бату Хасиков.

ЭЛИСТА, 15 мая. /ТАСС/. Господдержка в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» позволит Калмыкии приобрести более 50 новых автобусов для обновления автопарка. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков в своем Telegram-канале.

«Земляки часто обращаются с вопросами о работе общественного транспорта — мы слышим эти запросы и работаем над их решением. Калмыкия вошла в новый федеральный проект “Развитие общественного транспорта” Министерства транспорта России. Благодаря этому республика приобретет более 50 новых автобусов в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Наша цель — чтобы к 2030 году не менее 85% общественного парка в республике имело срок эксплуатации не старше нормативного», — написал он.

Хасиков уточнил, что господдержка помогает шаг за шагом решать задачи, связанные с обновлением автопарка городских и межмуниципальных маршрутов, расширением маршрутной сети с учетом пожеланий жителей.

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры — один из важных приоритетов народной программы “Единой России”. Совместно с партией нам удается привлекать федеральные ресурсы и планомерно менять ситуацию на местах», — отметил глава Калмыкии, поблагодарив министра транспорта России Андрея Никитина за поддержку Калмыкии.

