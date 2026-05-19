Облминздрав: время ожидания ответа колл-центра для записи к врачу сократилось

О том, что в Калининградской области внедряется механизм записи к врачу с помощью мессенджера MAX сообщила пресс-служба областного правительства в феврале этого года. Тогда сообщалось, что оформление заявки через виртуального помощника занимает несколько минут и доступно в чате мессенджера. Приложение также поможет вызвать специалиста на дом, перенести или отменить визит медработника.