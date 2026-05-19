Облминздрав: время ожидания ответа колл-центра для записи к врачу сократилось

В Калининградской области время ожидания ответа операторов единого контакт-центра для записи к врачу в часы пик сократилось с семи до четырех минут. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на заседании правительства области 18 мая.
По словам министра, повышение доступности медицинской помощи власти начали с улучшения системы записи на прием. «Этот проект реализуется за счет повышения доступности записи на прием через единый контакт-центр, который функционирует в Калининградской области», — отметил Дмитриев.
Он напомнил, что в 2025 году по поручению губернатора Алексея Беспрозванных операторам колл-центра повысили заработную плату. После этого, по словам министра, увеличилось количество сотрудников службы, при этом набор операторов продолжается.
«Это сразу повлияло и на время ожидания дозвона в час пик. Данный период составил четыре минуты вместо семи минут на начало 2025 года», — сообщил Дмитриев.
Кроме телефонного колл-центра, записаться к врачу жители региона могут через электронные сервисы — портал «Госуслуги» и региональную систему «Медрег39». Также, по словам министра, в области реализована запись на прием через мессенджер MAX.
«Есть возможность дистанционно закрыть больничный лист через мессенджер MAX и получить телемедицинскую консультацию», — добавил глава минздрава.
О том, что в Калининградской области внедряется механизм записи к врачу с помощью мессенджера MAX сообщила пресс-служба областного правительства в феврале этого года. Тогда сообщалось, что оформление заявки через виртуального помощника занимает несколько минут и доступно в чате мессенджера. Приложение также поможет вызвать специалиста на дом, перенести или отменить визит медработника.
По состоянию на 21 января услугу записи к врачу через МАХ запустили в двух третях регионов России, сообщал РБК.