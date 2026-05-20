С 20 мая особый противопожарный режим введён на севере Красноярского края

С сегодняшнего дня, 20 мая на северных территориях Красноярского края — в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском округах — введён особый противопожарный режим. Это значит, что в лесах действуют строгие ограничения, направленные на предотвращение пожаров. В этот период запрещается: свободное посещение лесов и разведение костров в необорудованных местах; сжигание сухой травы, листвы и мусора на любых земельных участках. За несоблюдение этих правил предусмотрены серьёзные штрафы: для физических лиц они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, отметили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Несмотря на строгие запреты в рамках режима, готовить пищу на открытом огне на своем участке разрешается, но только при неукоснительном соблюдении техники безопасности. Для этого необходимо: Выбрать безветренную погоду. Разместить мангал на расстоянии не менее 5 метров от любых зданий и сооружений. Очистить территорию вокруг мангала в радиусе минимум 2 метров. Жителей призвали отнестись к соблюдению требований режима с максимальной ответственностью. Добавим, ранее противопожарный режим был введен и в центральных и южных территориях региона.