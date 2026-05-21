Хабаровчан приглашают на танцевальный флешмоб «Память хранит имена»

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Великой Победы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчан приглашают принять участие во II Международном танцевальном флешмобе «Память хранит имена» (ранее — «Эхо Побед»), который пройдет по всей стране в преддверии 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в рамках одноименного благотворительного фестиваля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В этом году на флешмобе будет звучать авторская композиция «Памятный вальс» российской певицы Елены Максимовой, который был специально написан для этого мероприятия. Как подчеркивают организаторы проекта, подобных событий в России нет.

Помимо Максимовой, во время танцев будут звучать композиции. лауреата международных конкурсов Харитона Руденко, Большого детского хора имени В. С. Попова, Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева.

К флешмобу также присоединятся представили 30 министерств и ведомств страны. Второй год подряд участие в проекте принимают государственные корпорации и всероссийские общественные движения: «Росатом», «ЮНАРМИЯ» и «Движение первых».

В рамках всего фестиваля в 2026 году в столице России запланирована серия концертов «Мой герой — моя память». Центральном сотытием станет гала-концерт, на котором выступят ведущие отечественные творческие коллективы и звезды эстрады.

В 2025 году мероприятие объединило не только жителей всей России, но и соотечественников, проживающих в 15 зарубежных странах. Проект привлек внимание не только граждан, но и общественно-политических деятелей. Важность мероприятия отметил и Сергей Лавров. Организаторы не планируют снижать планку в 2026-м.

Организаторами флешмоба стали Министерство иностранных дел РФ, Министерство обороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство культуры РФ.

Оргкомитет ищет молодых дарований, которые напишут композицию для флешмоба «Память хранит имена — 2027». Свои работы авторы могут направить на почту фестиваля info.ehopobedy@yandex.ru.

