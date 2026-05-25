Авиакомпания «Якутия» оштрафована на 30 тыс за ожидание пассажиров

Авиакомпания «Якутия» оштрафована на 30 тысяч рублей за 13-часовое ожидание пассажиров в Красноярске без гостиницы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В конце января рейс «Новосибирск — Якутск» из-за технической неисправности экстренно сел в аэропорту Красноярска. Пассажиры провели в ожидании резервного борта более 13 часов. Авиакомпания не предоставила им размещение в гостинице, нарушив их законные права.
Управление Роспотребнадзора привлекло АО «Авиакомпания “Якутия” к административной ответственности: штраф — 30 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, штраф уже оплачен.
