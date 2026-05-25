Врач Чернышова сказала, как защититься от лихорадки Западного Нила в РФ

Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, как защититься от лихорадки Западного Нила, которая передается при укусе комаров в РФ.
Напомним, Роспотребнадзор ранее предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой Западного Нила через укусы комаров.
По информации ведомства, вирус регистрируется в России с 1999 года и чаще всего встречается в южных регионах. От человека к человеку он не передается.
Чернышова отметила, что чаще всего вирус протекает бессимптомно или как простуда, однако при ослабленном иммунитете возможен летальный исход.
«Вакцины пока нет. Специфического лечения тоже нет. В основном защита сводится к мерам профилактики. Нужно устанавливать сетки на окна, намазываться или опрыскиваться специальными средствами перед выходом на улицу. Если живете на даче, то не нужно оставлять открытыми бочки с дождевой водой, или корыта, пруды, поскольку это прекрасное место для размножения комаров», — отметила специалист.
Ранее врач Онищенко назвал главную опасность нового штамма Эболы.