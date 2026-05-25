«ЛизаАлерт» сделал более 13 тысяч фотоснимков в поисках семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 25 мая — РИА Новости. Специалисты добровольческого отряда «ЛизаАлерт» сделали свыше 13 тысяч аэрофотоснимков во время совместных поисков со спасателями и сотрудниками Следственного комитета пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. Двадцать третьего мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».
«На месте — автономная группа поисковиков: координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Группа делает фотосъемку с воздуха, обследуя территорию… Общий трек полетов за два дня порядка 337 километров, 13533 фото сделано», — сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.