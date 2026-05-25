Дождливую погоду прогнозируют в Нижегородской области в июне

Количество осадков выше нормы ожидается в Нижегородской области в июне. Об этом сообщили на сайте областного ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр России.
По предварительному прогнозу, средняя месячная температура в июне в Нижегородской области будет соответствовать средним многолетним значениям (+16..+18 градусов). Однако количество осадков за месяц будет выше нормы, которая составляет 60−80 мм.
В связи с этим есть риск возникновения карстовых провалов и оползней в июне, а также других неблагоприятных погодных явлений.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что почти 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде во время ливня в минувшие выходные.
