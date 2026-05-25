В Госдуме потребовали у ФАС проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров

Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой проверить производителей и торговые сети на предмет «шринкфляции» — практики скрытого уменьшения количества, объема или массы товара при сохранении прежней упаковки и цены.

Слуцкий в своем обращении привел примеры: сокращение объема упаковок молока до 900−950 миллилитров, масла — до 180−150 граммов, и шоколада — до 90−75 граммов. По словам депутата, это вводит потребителей в заблуждение и создает недобросовестные конкурентные преимущества.

Данные Роскачества показывают, что до 90 процентов покупателей сталкивались с подобным уменьшением веса товаров. Политик напомнил, что законопроект «О честной цене», обязывающий указывать стоимость за килограмм/литр/100 граммов, был отклонен. Он просит ФАС дать правовую оценку практике скрытого уменьшения упаковок.

— Парламентарий попросил ФАС провести проверку действий производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также организаций розничной торговли на наличие признаков недобросовестной конкуренции и дать оценку практике скрытого уменьшения упаковок товаров, — передает ТАСС.

Недавно ФАС начала расследование в отношении фармацевтической компании «Нижфарм» по подозрению в установлении монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления «Эдарби» (международное непатентованное наименование — азилсартана медоксомил).

