Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норильские депутаты скорректировали бюджет-2026 и обсудили развитие Арктики

Обсудив доклад Андрея Грачёва, народные избранники заслушали информацию об исполнении норильского бюджета за 2025 год.

36 сессия Городского Совета Норильска завершила работу. Парламентарии приняли решения по 15 вопросам, в том числе во второй раз скорректировали бюджет территории на 2026 год.

В работе депкорпуса Норильска сегодня также принимал участие директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей Сибирского федерального округа Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Грачёв. Он выступил с докладом об основных проблемах Арктической зоны РФ и путях их решения.

Как сообщил докладчик, сегодня в России никому не надо доказывать необходимость развития Арктики, ведь вклад этого региона, где проживает всего 2,4 млн жителей, в ВВП страны составляет 9%. Минерально-сырьевая база тоже внушительна: 99% апатитов России, 95% платиноидов, 75% никеля, 10% нефти, 83% газа и 20% промысловой рыбы. Всё это говорит о том, что Арктика важна не только экономически, но и стратегически, считает Андрей Грачёв.

Объехав лично большую часть Арктической зоны Красноярского края и пообщавшись с жителями территорий, он отметил, что проблематика северных земель во многом схожа с другими регионами страны: сложности в ремонтах автодорог, жилых зданий, инженерных сооружений, строительство социальных объектов, вывоз твердых бытовых отходов, высокие тарифы на коммунальные услуги, качество питьевой воды.

Но есть и такие вопросы, которые присущи только арктическим регионам: кадровое неравноправие — в настоящее время кадровое обеспечение Арктики ведется по остаточному принципу, поскольку по понятным причинам люди предпочитают работать в европейской части страны; цифровое неравноправие — всё еще есть арктические территории, где отсутствует стабильный интернет, это во многом тормозит социально-экономическое развитие населённых пунктов; экология и вечная мерзлота — бесспорно, развивать промышленность в Арктике необходимо при неукоснительном соблюдении законодательства в сфере природопользования, а просто осуществлять геомониторинг за состоянием мерзлоты недостаточно — чтобы сохранить её, нужно принимать действенные меры; энергетический дисбаланс — высокая стоимость электроэнергии в арктической зоне; коренные малочисленные народы — важно сохранять их национальную культуру и языки.

Все эти проблемы необходимо решать на государственном уровне, убежден Грачёв. Уже принят ряд федеральных законов и мер поддержки арктических территорий России: утвержден перечень опорных населенных пунктов АЗ РФ и мастер-планы арктических городов; продолжается реализация Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года; развивается Северный морской путь; повышается рождаемость. Однако, по мнению Андрея Грачёва, без принятия федерального закона о преференциальном режиме для территорий Арктической зоны РФ комплексное решение проблем невозможно. Именно над этим документом в настоящее время ведётся работа всех заинтересованных сторон.

«Таким образом, вопрос о нужности Арктики для страны сейчас не стоит. Северу быть! Но вопрос обустройства Арктики до сих пор является очень острым. Мы должны ее развивать планомерно, поступательно, с применением лучших практик государственно-частного партнерства. Исходим из задачи, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — по уровню и качеству жизни арктические территории должны быть приведены к общероссийским показателям. И именно это, коллеги, мы должны и будем ставить во главу угла в нашей совместной работе», — резюмировал Андрей Грачёв.

Обсудив доклад Андрея Грачёва, народные избранники заслушали информацию об исполнении норильского бюджета за 2025 год (по доходам он был исполнен на 98,8%, по расходам — на 94%), а также утвердили корректировку бюджета-2026. Как сообщалось, в части муниципальных программ она была рассмотрена на заседаниях профильных комиссий. Изменения вносятся в 17 мунпрограмм, а основные параметры норильского бюджета на 2026 год после корректировки такие:

доходы — 31 млрд 680,9 млн рублей (увеличение на 1 млрд 555,8 млн рублей); расходы — 35 млрд 253,4 млн рублей (увеличение на 1 млрд 555,8 млн рублей); дефицит — 3 млрд 572,5 млн рублей (без изменений).

«Несмотря на значительный дефицит бюджетных средств, нам удается сохранять стабильное финансирование приоритетных направлений работы — социального обеспечения граждан и реализации мероприятий Комплексного плана. Безусловно, это не последняя корректировка бюджета, ведь в столь непростых финансово-экономических условиях муниципалитет оперативно реагирует на изменение текущей ситуации», — прокомментировал принятое решение спикер норильского парламента Александр Пестряков.

Также в ходе сегодняшней сессии депутаты внесли изменения в ряд действующих нормативных документов в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше