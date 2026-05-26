Норильские депутаты скорректировали бюджет-2026 и обсудили развитие Арктики

36 сессия Городского Совета Норильска завершила работу. Парламентарии приняли решения по 15 вопросам, в том числе во второй раз скорректировали бюджет территории на 2026 год.
В работе депкорпуса Норильска сегодня также принимал участие директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей Сибирского федерального округа Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Грачёв. Он выступил с докладом об основных проблемах Арктической зоны РФ и путях их решения.
Как сообщил докладчик, сегодня в России никому не надо доказывать необходимость развития Арктики, ведь вклад этого региона, где проживает всего 2,4 млн жителей, в ВВП страны составляет 9%. Минерально-сырьевая база тоже внушительна: 99% апатитов России, 95% платиноидов, 75% никеля, 10% нефти, 83% газа и 20% промысловой рыбы. Всё это говорит о том, что Арктика важна не только экономически, но и стратегически, считает Андрей Грачёв.
Объехав лично большую часть Арктической зоны Красноярского края и пообщавшись с жителями территорий, он отметил, что проблематика северных земель во многом схожа с другими регионами страны: сложности в ремонтах автодорог, жилых зданий, инженерных сооружений, строительство социальных объектов, вывоз твердых бытовых отходов, высокие тарифы на коммунальные услуги, качество питьевой воды.
Но есть и такие вопросы, которые присущи только арктическим регионам: кадровое неравноправие — в настоящее время кадровое обеспечение Арктики ведется по остаточному принципу, поскольку по понятным причинам люди предпочитают работать в европейской части страны; цифровое неравноправие — всё еще есть арктические территории, где отсутствует стабильный интернет, это во многом тормозит социально-экономическое развитие населённых пунктов; экология и вечная мерзлота — бесспорно, развивать промышленность в Арктике необходимо при неукоснительном соблюдении законодательства в сфере природопользования, а просто осуществлять геомониторинг за состоянием мерзлоты недостаточно — чтобы сохранить её, нужно принимать действенные меры; энергетический дисбаланс — высокая стоимость электроэнергии в арктической зоне; коренные малочисленные народы — важно сохранять их национальную культуру и языки.
Все эти проблемы необходимо решать на государственном уровне, убежден Грачёв. Уже принят ряд федеральных законов и мер поддержки арктических территорий России: утвержден перечень опорных населенных пунктов АЗ РФ и мастер-планы арктических городов; продолжается реализация Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года; развивается Северный морской путь; повышается рождаемость. Однако, по мнению Андрея Грачёва, без принятия федерального закона о преференциальном режиме для территорий Арктической зоны РФ комплексное решение проблем невозможно. Именно над этим документом в настоящее время ведётся работа всех заинтересованных сторон.
«Таким образом, вопрос о нужности Арктики для страны сейчас не стоит. Северу быть! Но вопрос обустройства Арктики до сих пор является очень острым. Мы должны ее развивать планомерно, поступательно, с применением лучших практик государственно-частного партнерства. Исходим из задачи, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — по уровню и качеству жизни арктические территории должны быть приведены к общероссийским показателям. И именно это, коллеги, мы должны и будем ставить во главу угла в нашей совместной работе», — резюмировал Андрей Грачёв.
Обсудив доклад Андрея Грачёва, народные избранники заслушали информацию об исполнении норильского бюджета за 2025 год (по доходам он был исполнен на 98,8%, по расходам — на 94%), а также утвердили корректировку бюджета-2026. Как сообщалось, в части муниципальных программ она была рассмотрена на заседаниях профильных комиссий. Изменения вносятся в 17 мунпрограмм, а основные параметры норильского бюджета на 2026 год после корректировки такие:
доходы — 31 млрд 680,9 млн рублей (увеличение на 1 млрд 555,8 млн рублей); расходы — 35 млрд 253,4 млн рублей (увеличение на 1 млрд 555,8 млн рублей); дефицит — 3 млрд 572,5 млн рублей (без изменений).
«Несмотря на значительный дефицит бюджетных средств, нам удается сохранять стабильное финансирование приоритетных направлений работы — социального обеспечения граждан и реализации мероприятий Комплексного плана. Безусловно, это не последняя корректировка бюджета, ведь в столь непростых финансово-экономических условиях муниципалитет оперативно реагирует на изменение текущей ситуации», — прокомментировал принятое решение спикер норильского парламента Александр Пестряков.
Также в ходе сегодняшней сессии депутаты внесли изменения в ряд действующих нормативных документов в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством.