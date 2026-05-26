Норильские депутаты скорректировали бюджет-2026 и обсудили развитие Арктики

Но есть и такие вопросы, которые присущи только арктическим регионам: кадровое неравноправие — в настоящее время кадровое обеспечение Арктики ведется по остаточному принципу, поскольку по понятным причинам люди предпочитают работать в европейской части страны; цифровое неравноправие — всё еще есть арктические территории, где отсутствует стабильный интернет, это во многом тормозит социально-экономическое развитие населённых пунктов; экология и вечная мерзлота — бесспорно, развивать промышленность в Арктике необходимо при неукоснительном соблюдении законодательства в сфере природопользования, а просто осуществлять геомониторинг за состоянием мерзлоты недостаточно — чтобы сохранить её, нужно принимать действенные меры; энергетический дисбаланс — высокая стоимость электроэнергии в арктической зоне; коренные малочисленные народы — важно сохранять их национальную культуру и языки.