Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске изъяли нелегальную никотиновую продукцию на 2,8 млн рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело против владельца торговой точки, где продавали никотиносодержащую продукцию без обязательной маркировки.

В Красноярске возбудили уголовное дело против владельца торговой точки, где продавали никотиносодержащую продукцию без обязательной маркировки. Об этом сообщили в МУ МВД России по Красноярскому краю.

Нарушение выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции в одной из торговых точек Центрального района. Из незаконного оборота изъяли 107 единиц никотиносодержащей продукции, 565 флаконов с жидкостью для электронных систем доставки никотина и 260 одноразовых электронных курительных устройств.

Всего полицейские изъяли около тысячи единиц продукции. Ее стоимость оценили более чем в 2,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении владельца торговой точки, мужчины 1997 года рождения. Его подозревают в хранении и сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере.

Сейчас следователи устанавливают каналы поставки нелегальной продукции. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы.