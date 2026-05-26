В Красноярске изъяли нелегальную никотиновую продукцию на 2,8 млн рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело против владельца торговой точки, где продавали никотиносодержащую продукцию без обязательной маркировки. Об этом сообщили в МУ МВД России по Красноярскому краю.
Нарушение выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции в одной из торговых точек Центрального района. Из незаконного оборота изъяли 107 единиц никотиносодержащей продукции, 565 флаконов с жидкостью для электронных систем доставки никотина и 260 одноразовых электронных курительных устройств.
Всего полицейские изъяли около тысячи единиц продукции. Ее стоимость оценили более чем в 2,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении владельца торговой точки, мужчины 1997 года рождения. Его подозревают в хранении и сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере.
Сейчас следователи устанавливают каналы поставки нелегальной продукции. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы.