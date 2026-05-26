Суд по делу о хищении 844 ноутбуков начался в Нижегородской области

В Нижегородской области перед судом предстанут родственники, которых обвиняют в крупном мошенничестве и подделке документов. По данным следствия, в январе 2025 года мужчины организовали хищение 844 ноутбуков общей стоимостью свыше 96 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.