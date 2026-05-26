Следствие озвучило запрос суду для задержанного сына миллиардера в Нижнем

Следствие ходатайствует перед судом о назначении меры пресечения в виде запрета определенных действий для 21-летнего Сергея Корнилова — сына покойного нижегородского миллиардера и бывшего директора компании «Луидор». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Это стало продолжением громкой ситуации с задержанием молодого человека, который устроил пьяную аварию на Похвалинском съезде и оскорблял нижегородцев в соцсетях. Хотя ранее представители МВД заявляли о намерении просить для лихача домашний арест, в суд направлены более мягкие требования сроком на два месяца.
Если суд поддержит следователей, юноше запретят выходить из дома в ночное время, посещать питейные заведения, пользоваться интернетом, садиться за руль автомобиля и общаться со свидетелями по своему уголовному делу. Премиальный кабриолет Mercedes виновника ДТП сейчас арестован полицией в качестве вещественного доказательства.