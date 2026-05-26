Более 1500 пропавших в Нижегородской области людей разыскали в 2026 году

Почти половину потерявшихся граждан составляют лица в возрасте от 36 до 59 лет.

Источник: Живем в Нижнем

Более 1500 человек, пропавших в Нижегородской области в 2026 году, удалось найти по горячим следам. Об этом рассказали сотрудники полиции и волонтеры в ходе пресс-конференции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Заместитель начальника 8 отдела УУР ГУ МВД России по региону подполковник полиции Михаил Беляев отметил, что с начала года было получено более 270 сообщений о пропаже детей. По горячим следам установлено местонахождение 259 несовершеннолетних, еще 12 — сначала объявили в федеральный розыск, а затем нашли.

По данным полиции, почти половину потерявшихся граждан составляют лица в возрасте от 36 до 59 лет.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев рекомендовал любителям прогулок по лесу зарядить телефон перед выходом из дома и проинформировать близких о своих планах. Нелишней вдали от людей окажется и яркая одежда. На смартфон можно установить навигационную программу, чтобы было проще найти путь домой.

Гражданам, потерявшимся в лесу, необходимо обратиться за помощью по номеру «112».

Как сообщалось ранее, в областном центре удалось разыскать пропавшую 16-летнюю девочку.