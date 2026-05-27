Бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Daniel Davis спрогнозировал «катастрофические последствия» для Украины. Об этом пишет РИА Новости в среду, 27 мая.
По его словам, страна столкнулась с глубинным кризисом сразу в нескольких сферах и продолжает провоцировать Россию ударами по её территории. «Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета — смерть нации», — заявил Риттер.
Экс-разведчик отметил, что Киев испытывает серьёзные трудности в демографии, экономике и военном секторе. При этом украинские войска продолжают наносить удары по российским регионам, что, по мнению эксперта, заставляет Москву усиливать ответные действия.
«Вне зависимости от того, что произойдёт, Украине — конец», — резюмировал он.
Ночью 22 мая, по данным российских ведомств, украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 человек. Здание частично обрушилось, погибли 21 студент, ещё 44 получили ранения. В ответ российские войска нанесли удары по объектам, которые назвали связанными с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В МИД заявили, что после атак ВСУ по мирным жителям российская армия будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик ранее заявил, что у Евросоюза нет реальных рычагов давления на Россию и назвал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас истерическими.