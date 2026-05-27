«Украине — конец»: экс-разведчик США описал сценарий краха государства летом — СМИ

Ночью 22 мая, по данным российских ведомств, украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 человек. Здание частично обрушилось, погибли 21 студент, ещё 44 получили ранения. В ответ российские войска нанесли удары по объектам, которые назвали связанными с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В МИД заявили, что после атак ВСУ по мирным жителям российская армия будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине.