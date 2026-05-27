«Единая Россия» защитит права студентов при использовании ИИ в вузах

Использование искусственного интеллекта при подготовке дипломных работ и их проверке на плагиат — тема, вызывающая широкий общественный резонанс как среди преподавателей, так и студентов, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он отметил, что технологии ИИ активно развиваются, а в правовом регулировании их применения пока много пробелов. В частности, это порождает спорные ситуации при проверке выпускных квалификационных работ.
Владимир Якушев 27 мая принял участие в круглом столе «Использование ИИ в учебном процессе», собравшем вместе педагогов, студентов, работодателей и экспертов. Поводом для встречи стало обращение учащихся, которые не могут сдать дипломные работы из-за якобы сгенерированных ИИ текстов.
«Правовое регулирование применения искусственного интеллекта — это сфера, в которой пока много пробелов. Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка. Наша встреча — сигнал преподавательскому сообществу о том, что должна быть организована комплексная работа и взвешенный подход. Чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы», — подчеркнул Владимир Якушев.
Его поддержал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. Он добавил, что технологии ИИ — это дополнительный инструмент, помогающий в учебе, а основную оценку работе все-таки должен давать преподаватель или экзаменационная комиссия.
«С помощью искусственного интеллекта мы возвращаемся к основам высшего образования. Что я имею в виду? Устная оценка и коммуникация. Никакая система не подготовит студента к вопросу преподавателя. И закономерно, что только человек, который обладает соответствующей квалификацией, знающий студентов, вправе делать вывод: перед ним результат добросовестного труда с использованием современных ИИ-инструментов либо попытка подлога», — отметил Валерий Фальков.
За последние годы доля текстов, сгенерированных искусственных интеллектом, в студенческих работах заметно выросла. Лидерам в этом направлении являются студенты экономических специальностей: в их работах доля текстов ИИ составляет 60%.
По словам руководителя Центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, в новой Народной программе партии появится раздел, посвященный развитию ИИ.
«Будем создавать законодательные условия для эффективного и безопасного внедрения технологий искусственного интеллекта», — отметил он.
Подводя итоги круглого стола, Владимир Якушев напомнил, что новые технологии должны помогать студентам учиться, но при этом они не должны подменять главную цель образования — получение знаний и профессиональных навыков.
«Студент должен выйти с компетенциями, которые сможет применять в жизни», — отметил секретарь Генсовета партии.