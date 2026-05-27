Исследование: первые выращенные в ИИ-теплицах в Сочи бананы признаны безопасными

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Первые российские бананы, выращенные в ИИ-теплицах в Сочи, прошли лабораторные исследования и признаны безопасными. В них не обнаружено остаточного количества пестицидов и токсичных элементов, сообщили в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».
Проект по выращиванию бананов в ИИ-теплицах в Сочи стартовал в августе 2025 года при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства. В мае 2026 года первый урожай поступил на исследование в Новороссийский филиал «ЦОК АПК».
«Результаты исследования показали, что первые российские бананы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”. Образец был проанализирован на показатели безопасности. Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено», — сообщила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева.
Она уточнила, что образец можно рекомендовать как источник природных макроэлементов и энергии. Как отметила заместитель заведующего испытательной лабораторией Новороссийского филиала ЦОК АПК Елена Абдусаламова, российские бананы оказались менее сладкими, чем импортные. Это особенность свежего плода, собранного на ранней стадии зрелости и не проходившего дозаривание газом, в отличие от зарубежных аналогов.
В пресс-службе добавили, что на основании протокола испытаний, выданного Новороссийским филиалом «ЦОК АПК», производитель сможет оформить декларацию, которая позволит реализовывать продукцию.
Промышленного выращивания бананов в России пока не существует. В рамках программы возрождения субтропического земледелия на территории Сочи и в Абхазии в 2025 году были построены три экспериментальные теплицы площадью 600 кв. м каждая: на базе Института сельского хозяйства в Сухуме, а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах «100 гектар» и «Ачигварское озеро» в Сочи. Глава Минсельхоза России Оксана Лут назвала выращивание тропических фруктов в России хорошей темой для развития.