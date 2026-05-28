Сегодня в Братске и районе проводится мероприятие «Встречная полоса»

Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по пресечению выезда водителей на встречную полосу. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 7500 рублей либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
ГИБДД предупреждает: выезд на встречную полосу — один из самых опасных манёвров. Пересечение сплошной линии или выезд на «встречку» в запрещённых местах может привести к тяжёлым последствиям.
Такие нарушения часто становятся причиной лобовых столкновений, которые приводят к серьёзным травмам и гибели людей.
Важно помнить: безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Соблюдение правил — залог сохранения жизни и здоровья.