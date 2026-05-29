Футболисты РПЛ признали Кордобу лучшим игроком сезона

ТАСС, 29 мая. Футболисты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) признали колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком завершившегося сезона. Опрос провел «Спорт-Экспресс».
Второе место в голосовании занял одноклубник Кордобы полузащитник Эдуард Сперцян. Третьим стал хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков.
В опросе принимали участие по 11 игроков каждого клуба. За первое место футболист получал от своего коллеги три балла, за второе — два, за третье — один. Кордоба занял первые места в восьми командах — «Краснодаре», «Пари НН», «Сочи», московском и махачкалинском «Динамо», грозненском «Ахмате», «Оренбурге» и «Ростове». В сумме Кордоба набрал 229 баллов, у Сперцяна 158 очков, у Батракова — 86.
Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 забитыми мячами.