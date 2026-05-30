Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Госуслугах» можно будет пожаловаться на маркетплейсы

Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Роспотребнадзор совместно с Минцифры России начинают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе «Госуслуги».

Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Инициатива позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами (исполнителями), в досудебном порядке. Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя», — поясняет ведомство.

Обращение предлагается подать при возникновении таких проблем как:

отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата (сохранен товарный вид, товар не был в употреблении); отказ в возврате стоимости товара при его возврате в течение 7 дней после покупки; превышен срок возврата денежных средств за отмененный заказ.

Для подачи обращения на «Госуслугах» можно воспользоваться формой по ссылке или на сайте Роспотребнадзора.

Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше