На «Госуслугах» можно будет пожаловаться на маркетплейсы

Роспотребнадзор совместно с Минцифры России начинают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе «Госуслуги».
Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Инициатива позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами (исполнителями), в досудебном порядке. Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя», — поясняет ведомство.
Обращение предлагается подать при возникновении таких проблем как:
отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата (сохранен товарный вид, товар не был в употреблении); отказ в возврате стоимости товара при его возврате в течение 7 дней после покупки; превышен срок возврата денежных средств за отмененный заказ.
Для подачи обращения на «Госуслугах» можно воспользоваться формой по ссылке или на сайте Роспотребнадзора.
Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней.