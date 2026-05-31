Автобус с пятью пассажирами столкнулся с припаркованной машиной и забором в Ростове

Водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением при движении в сторону улицы Вересаева. Автобус столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего совершил наезд на металлический забор. В результате происшествия никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.