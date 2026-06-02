В Красноярске предпринимателя наказали за недовес шашлыка

В управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратился житель Красноярска с жалобой на кафе на Говорова. Мужчина заказал в нем четыре порции шашлыка из свиной шеи, но был удивлен слишком малым весом блюда. 2 июня в ведомстве поделились подробностями этого случая и рассказали, как действовать в подобных ситуациях.
Потребитель поделился, что в меню было обещано, что выход каждой порции составляет 300 граммов. Однако после получения заказа выяснилось, что вес четырех порций вместе с упаковкой едва достиг 846 граммов. Представитель кафе объяснил это тем, что выход блюда в меню указан без учета ужарки. Заявителя такое пояснение не устроило, и он обратился за защитой своих прав в надзорный орган.
В ответе на запрос Роспотребнадзора предприниматель подтвердила, что в меню действительно указан вес сырого мяса. Также она добавила, что готова возместить потребителю потраченные на не устроившие его блюда деньги.
В ведомстве подчеркнули, что продавец обязан своевременно предоставлять потребителю полную и достоверную информацию о продукции, ее весе и стоимости. Если в кафе клиентам предлагают приобрести готовый шашлык, то сведения в меню о его весе и цене должны соответствовать именно готовому блюду.
За то, что до сведения покупателей не была доведена достоверная информация о весе порции готового блюда, индивидуальному предпринимателю на первый раз объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей.