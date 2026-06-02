Блогерам предложили создать проект по сельской тематике в Хабаровском крае

Авторов медиаконтента в крае приглашают создать информационный проект по сельской тематике в рамках Национальной премии «МедиаПоле». Минсельхоз принимает заявки от блогеров и представителей СМИ. Премию реализуют в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Цель проекта — найти и поддержать деятельность блогеров, создающих контент о жизни на загородных территориях России, распространить передовой опыт развития загородных территорий, агротуризма, повысить значимость сельскохозяйственного труда и сохранить народные традиции и историко-культурные ценности. Принять участие приглашают индивидуальных авторов, блогеров, студентов, молодых специалистов, авторов медиаконтента, представителей СМИ и журналистов возрастом от 18 лет. Заявки принимаются до 30 сентября. В финал пройдут 120 лучших авторов, и в октябре они примут участие в двухдневной деловой программе — здесь финалисты смогут познакомиться с ведущими экспертами медиасферы и посетить лучшие медиацентры России. Победители получат денежные сертификаты на продвижение своих проектов и памятные подарки от Минсельхоза России. Призовой фонд премии составляет 5 млн рублей. Подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте: медиаполе.рф, а также в социальных сетях Премии в ВКонтакте и MAX. Премия организована министерством сельского хозяйства РФ.