«Мамины стаканчики» и «Ласковое»: в Красноярске и Сосновоборском округе нашли саженцы сортов вне Госреестра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске и Сосновоборском муниципальном округе Россельхознадзор выявил продажу саженцев плодово-ягодных культур с нарушениями законодательства в области семеноводства.
Специалисты краевого Россельхознадзора провели выездные обследования шести торговых точек, где продавали посадочный материал. Нарушения обнаружены в каждой из них.
Всего проверили 124 партии саженцев яблони и груши. Из них 42 партии относились к сортам и гибридам, не зарегистрированным в госреестре растений, допущенных к использованию.
Так, в садовом центре на улице Щорса, 46 в Красноярске продавались 7 партий саженцев яблони и груши сортов, не включенных в Госреестр. По данным ведомства, саженцы были сухими, почки не развиты.
Аналогичное нарушение выявили в деревне Кузнецово на улице Центральной, 63. Там индивидуальный предприниматель реализовывал 21 партию яблони и груши незарегистрированных сортов.
Кроме того, на улице Даурской, 15/19а в Красноярске из автомобиля ГАЗ продавались 3 партии яблони сортов вне Госреестра, а также семенной картофель без маркировки на упаковке. На всех саженцах маркировка отсутствовала.
Среди выявленных незарегистрированных сортов — яблони «Икша», «Медок», «Китайка золотая», «раннее утро», «конфетное», «мамины стаканчики», «Боровинка», «Елабужанка», «Штрифлинг», «Редслав Калипсо», «Кальхас», «Бельфлер китайка», «Мирон сахарный», «Народное», «Аркад желтый», «Воспитанница», а также груши «кафедральное», «январская» и «Ласковое».
Владельцам торговых точек объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.