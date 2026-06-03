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Народные приметы на 4 июня: чего нельзя делать в страшный Василисков день?

Что делали наши предки, чтобы не остаться бобылями и старыми девами?

Источник: Живем в Нижнем

4 июня Церковь чтит память мученика Василиска, в народном календаре — Василисков день: его на Руси считали одним из самых страшных в году. Сегодня мы вспомним суеверия и обряды наших пращуров и выясним, что нельзя делать 4 июня, чтобы в жизни не началась черная полоса.

Народные приметы на 4 июня: что нельзя делать.

Василиск — жуткое мифическое существо, способное убивать взглядом. Согласно старинным поверьям, чудовище может вылупиться из яйца в любом курятнике. Правда, снести его должен петух, а высидеть — жаба. Считалось, что это создание имеет облик, внушающий страх всякому, кто его увидит: у него жабье тело, змеиный хвост и петушиная голова. К тому же у него есть смертоносные когти и ужасающие клыки. Чтобы не допустить рождения Василиска, 4 июня наши предки собирали все яйца и варили их в тот же день.

Василисков день в давние времена связывали с различными приметами, многие из которых носили запрещающий характер. Так, например, не разрешалось лить слезы по пустякам, иначе в скором времени в жизни произойдет настоящее горе.

Женщины не должны жаловаться на мужей. Если «вынести сор из избы», ситуация в паре только ухудшится. Наши предки верили, что семейные разногласия нужно решать вдвоем, не вовлекая третьих лиц.

Если девушка еще не сосватана, 4 июня ей ни в коем случае не следует надевать чужие вещи. Если она ослушается и покажется на людях в юбке матери или бусах подруги, то до седых волос будет куковать одна-оденешенька. Также юным красавицам на Руси запрещали долго любоваться на свое отражение в зеркале. Якобы так их молодость и привлекательность может стать добычей нечисти.

Мать не должна стричь своего взрослого сына, а то он силы мужской лишится. Также не нужно подавать ему рубаху, а то так бобылем и останется.

День не подходит для охоты. В лесу в это время хозяйничают духи: они не обрадуются посторонним и могут их погубить.

Не рекомендуется ходить в баню после заката. Ближе к ночи в парной властвует Банник. Этот злодей представляет опасность для человека, верили наши предки. Встреча с духом может оказаться фатальной.

4 июня не стоит браться за новые дела, например, искать работу или переезжать. Также не следует слепо верить малознакомым людям — они обманут и глазом не моргнут.

Нельзя выкидывать хлебные крошки — это может стать причиной голода. Их нужно вынести птицам.

Наконец, строго-настрого в Василисков день запрещается гадать. Тому, кто ослушается, на Руси пророчили множество бед и потерь.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 4 июня: что можно делать.

Василисков день в старину еще называли Васильковым. С утра пораньше девицы на Руси отправлялись в поле за цветами, чтобы украсить избу и сплести венок. Также 4 июня многие собирали коренья и травы, чтобы использовать их для приготовления целебных настоев и отваров.

Сразу после пробуждения наши предки отправлялись гулять по мокрой от росы траве. Они верили, что так можно укрепить здоровье и избавиться от дурных мыслей.

День подходит для завершения старых дел. Можно работать, убираться, готовить, ухаживать за животными, делать покупки. Исключение — труд на земле. Ни в поле, ни в огороде ничего делать не нужно — лишь потратите время зря, говорили старцы на Руси.

Вечер хорошо провести с родными и друзьями. Встреча с близкими людьми подарит вам много позитивных эмоций.

В ночь с 4 на 5 июня можно увидеть сон-подсказку. Возможно, вы узнаете о своих скрытых талантах или вспомните, о чем мечтали в детстве. Важно не игнорировать эту информацию: она поможет вам найти интересное хобби или даже перспективную работу.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 4 июня.

Туманное утро 4 июня указывает на щедрый урожай грибов в этом году.

Если на траве нет росы, к вечеру пойдет дождь.

Ливень сопровождается громом? Лето окажется «мокрым» и прохладным. Но если после появится радуга, зерна будет много.

Большое количество оводов в Василисков день — обещание хорошего урожая огурцов.

Именинники 4 июня.

В этот день именины отмечают Василиск, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Павел, Федор и Яков. Также нужно поздравить Софью и Эмму.