Народные приметы на 4 июня: чего нельзя делать в страшный Василисков день?

Василиск — жуткое мифическое существо, способное убивать взглядом. Согласно старинным поверьям, чудовище может вылупиться из яйца в любом курятнике. Правда, снести его должен петух, а высидеть — жаба. Считалось, что это создание имеет облик, внушающий страх всякому, кто его увидит: у него жабье тело, змеиный хвост и петушиная голова. К тому же у него есть смертоносные когти и ужасающие клыки. Чтобы не допустить рождения Василиска, 4 июня наши предки собирали все яйца и варили их в тот же день.