В Хабаровске начали обследовать ЖКТ детей с помощью видеокапсулы

«Капсула движется по желудочно-кишечному тракту естественным путем, снимая видео в режиме реального времени. Данные передаются на специальный приемник, закрепленный на поясе у пациента. Врачи анализируют запись и ставят точный диагноз. Весь процесс безболезненный и не требует специальной подготовки или анестезии, что особенно важно для детей и их родителей», — подчеркнули в Минздраве Хабаровского края.