В Хабаровске начали обследовать ЖКТ детей с помощью видеокапсулы

Диагностику желудочно‑кишечного тракта (ЖКТ) с помощью специальной видеокапсулы начали проводить в детской краевой больнице имени Пиотровича в Хабаровске. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Для обследования ребенку необходимо проглотить капсулу размером чуть больше обычной таблетки. Такой метод позволяет детально изучить труднодоступные участки тонкой кишки, которые раньше были практически недоступны для диагностики. Капсула передает четкое видео, помогая врачам увидеть то, что не показывает обычная колоноскопия.
«Капсула движется по желудочно-кишечному тракту естественным путем, снимая видео в режиме реального времени. Данные передаются на специальный приемник, закрепленный на поясе у пациента. Врачи анализируют запись и ставят точный диагноз. Весь процесс безболезненный и не требует специальной подготовки или анестезии, что особенно важно для детей и их родителей», — подчеркнули в Минздраве Хабаровского края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.