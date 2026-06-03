Директор Центра Гамалеи рассказал о разработке вакцины от ВИЧ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Планы по созданию вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в ближайшие два года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.
О разработке центром Гамалеи технологии, которая позволяет создавать антитела против ВИЧ-инфекции, стало известно в 2024 году. Научный руководитель центра Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости в ноябре 2024 года рассказал, что фактически в центре уже научились создавать антигены, введение которых заставляет вырабатываться в организме антитела к возбудителям инфекции, помогая иммунной системе справляться с вирусом.
«Сроки трудно очертить. Я думаю, это самый главный ужас любого разработчика вакцины против ВИЧ, когда ему говорят о сроке. Я знаю, вот те планы, которые мы реализуем, мы точно реализуем в ближайшие два года. Вот тот пайплайн, то, что я озвучил, мы обязаны это сделать и, безусловно, сделаем», — сказал Логунов на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.