Директор Центра Гамалеи рассказал о разработке вакцины от ВИЧ

«Сроки трудно очертить. Я думаю, это самый главный ужас любого разработчика вакцины против ВИЧ, когда ему говорят о сроке. Я знаю, вот те планы, которые мы реализуем, мы точно реализуем в ближайшие два года. Вот тот пайплайн, то, что я озвучил, мы обязаны это сделать и, безусловно, сделаем», — сказал Логунов на ПМЭФ.