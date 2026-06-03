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Калининградец стал чемпионом мира по длинным нардам

Сергей Краснобаев затмил всех на соревнованиях в Тбилиси.

В Тбилиси калининградец Сергей Краснобаев стал чемпионом мира по длинным нардам. Об успехе нашего земляка сообщает пресс-служба областного минспорта.

Калининградец победил иранца и грузина, а также нескольких представителей России, включая еще одного жителя Калининградской области.

В решающем поединке Сергей Краснобаев сумел взять золото, обыграв соперника из Киргизии Капарбека Дулатова.

Известно, что матчи проходили до одной победы, то есть без права на ошибку. В длинных нардах за медали боролись 128 игроков по олимпийской системе.

Всего же соревнования собрали 595 игроков из более чем 50 стран мира.