Экс-директора нижегородского филиала РАНХиГС приговорили к четырем годам колонии

Напомним, что бывшего директора филиала вуза Александра Парамонова задержали в Нижнем Новгороде 12 марта 2025 года из-за подозрений во взяточничестве в особо крупном размере. Согласно следствию, с 2019 по 2025 год Парамонов вместе со своими коллегами получал взятки от нижегордцев, чтобы их фиктивно зачисляли на места в вуз, за хорошие оценки по экзаменам, а также за получение дипломов об окончании вуза. Так, директор и его сотрудник получили от одного из студентов более 1 млн рублей, чтобы тот получил диплом без сдачи экзаменов и зачетов.