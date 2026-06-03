Экс-директора нижегородского филиала РАНХиГС приговорили к четырем годам колонии

Бывший директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александр Парамонов, обвиняемый в получении взяток, выслушал судебный приговор. Его лишили свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также назначили штраф в 3 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на Нижегородский районный суд.
Парамонову было предъявлено обвинение по статьям 160 УК РФ (присвоение), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 290 УК РФ (получение взятки).
Напомним, что бывшего директора филиала вуза Александра Парамонова задержали в Нижнем Новгороде 12 марта 2025 года из-за подозрений во взяточничестве в особо крупном размере. Согласно следствию, с 2019 по 2025 год Парамонов вместе со своими коллегами получал взятки от нижегордцев, чтобы их фиктивно зачисляли на места в вуз, за хорошие оценки по экзаменам, а также за получение дипломов об окончании вуза. Так, директор и его сотрудник получили от одного из студентов более 1 млн рублей, чтобы тот получил диплом без сдачи экзаменов и зачетов.
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