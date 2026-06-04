Двух осетров внезапно «отдали» жителю Хабаровского края на берегу Амура — возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции остановили машину 64-летнего мужчины на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре. Из багажника автомобиля они изъяли двух амурских осетров. Мужчина рассказал, что рыбу ему отдал неизвестный, которого он встретил на берегу реки Амур. Полиция сообщает и о втором схожем случае: сотрудники полиции остановили иномарку без номеров, за рулем которой находился 34-летний водитель. На заднем сидении авто и у мужчины дома нашли в общей сложности 15 контейнеров черной икры по 0,5 килограмма каждый. Мужчина утверждал, что нашел икру на берегу реки Амур, и забрал ее домой для себя. Возбуждено три уголовных дела о незаконной добыче водных ресурсов. Правонарушителей отпустили под подписку о невыезде. Рыбу, икру и автомобили, на которых перевозили деликатесы, поместили на ответственное хранение. Фото: пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.